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3.700 Mal Hoffnung

MedAustron wird zehn

Rudolf Preyer
von
Beim Jubiläum "10 Jahre MedAustron" in den Kasematten Wiener Neustadt: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit (li.) Bundeskanzler Christian Stocker und (re.) Bürgermeister Klaus Schneeberger.
© NLK Pfeiffer
Zehn Jahre, 3.700 Patienten: MedAustron in Wiener Neustadt feiert Jubiläum und plant schon den nächsten Ausbau.
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Vor zehn Jahren startete in Wiener Neustadt die Partikeltherapie. Heute zählt MedAustron zu den modernsten Zentren für Ionentherapie in Europa, rund 3.700 Patienten wurden bisher behandelt.

Beim Festakt in den Kasematten feierten Bundeskanzler Christian Stocker, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Klaus Schneeberger (alle ÖVP) mit. Stocker: „Die Innovationskraft, die von hier ausgeht, gibt Zuversicht.”

Technik-Avantgarde
Technik-Avantgarde © Foto T. Kaestenbauer, www.kaestenbauer.com

Hoffnung für Familien

Mikl-Leitner sagt: „Hinter den Behandlungen stehen Menschen und Familien, die in einer besonders schwierigen Zeit Hilfe und neue Lebensqualität gefunden haben.”

Krebs-Zentrum plant Zubau

Schneeberger, der das Projekt schon als Vision unterstützte, ist sicher: „Das volle Potenzial dieser Technologie ist noch lange nicht ausgeschöpft.”

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Experten hoben den Nutzen für schwer kranke Kinder und bei Augentumoren hervor.

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