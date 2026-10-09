MedAustron wird zehn

Zehn Jahre, 3.700 Patienten: MedAustron in Wiener Neustadt feiert Jubiläum und plant schon den nächsten Ausbau.

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Vor zehn Jahren startete in Wiener Neustadt die Partikeltherapie. Heute zählt MedAustron zu den modernsten Zentren für Ionentherapie in Europa, rund 3.700 Patienten wurden bisher behandelt.

Beim Festakt in den Kasematten feierten Bundeskanzler Christian Stocker, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Klaus Schneeberger (alle ÖVP) mit. Stocker: „Die Innovationskraft, die von hier ausgeht, gibt Zuversicht.”

Technik-Avantgarde © Foto T. Kaestenbauer, www.kaestenbauer.com

Hoffnung für Familien

Mikl-Leitner sagt: „Hinter den Behandlungen stehen Menschen und Familien, die in einer besonders schwierigen Zeit Hilfe und neue Lebensqualität gefunden haben.”

Krebs-Zentrum plant Zubau

Schneeberger, der das Projekt schon als Vision unterstützte, ist sicher: „Das volle Potenzial dieser Technologie ist noch lange nicht ausgeschöpft.”

Zweiter Beschleuniger

Die Geschäftsführer Eugen B. Hug und Alfred Zens kündigen einen Zubau an. Mit einer zweiten kompakten Beschleunigeranlage sollen noch mehr Patienten behandelt und neue Therapien erprobt werden.

Experten hoben den Nutzen für schwer kranke Kinder und bei Augentumoren hervor.