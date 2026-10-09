Opfer 19 und 60
Zwei Tote bei Horror-Crash im Morgengrauen
NÖ. Laut Zeugenaussagen war ein 19-jähriger Fahrzeuglenker, der mutmaßlich zu schnell unterwegs gewesen war, ins Bankett geraten, wo er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 60-Jährigen - beide stammten aus dem Bezirk Gmünd - kollidierte. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass die rund 50 Meter auseinandergeschleudert, der Motor eines beteiligten Fahrzeugs wurde aus dem Wagen gerissen, überall lagen Wrackteile am Asphalt und auf den angrenzenden Feldern.
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Für die eintreffenden Einsatzkräfte bot sich ein Bild der Verwüstung. Die Feuerwehren verschafften sich gemeinsam mit den Rettungs- und Notarztteams Zugang zu den Eingeklemmten und befreiten die Lenker aus den völlig zerstörten Fahrzeugen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnten die Männer aber nicht mehr gerettet werden.
Die B5 war während des Einsatzes gesperrt, eine Umleitung erfolgte durch die Ortschaft von Großeberharts. Die 28 eingesetzten Feuerwehrmitglieder der Feuerwehren Großeberharts, Pfaffenschlag und Kleingöpfritz wurden im Anschluss von Feuerwehr-Peers betreut, damit sie belastende Ereignisse verarbeiten können.
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