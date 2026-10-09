Wohin am Wochenende? Die besten Events

Hoch die Hände - Wochenende! Jetzt wird genossen, gefeiert und getanzt. Die besten Tipps für Freitag, Samstag und Sonntag!

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Die Wettervorhersage ist zwar eher bescheiden, aber das kann unsere Vorfreude aufs Wochenende nicht trüben. Auch wenn es diese Woche eher nach Regen als nach Sonnenschein aussieht, gibt es viel zu erleben. Wir haben für euch zehn Top-Events für dieses Wochenende zusammengestellt.

PALLAtschinken & Silent Disco

Los geht's kulinarisch: Am Freitag (9. Oktober) werden im Staud's Pavillon am Wiener Yppenmarkt original PALLAtschinken serviert, gefüllt natürlich mit der berühmten Marmelade von Staud. Wer das Tanzbein schwingen will, wird im Palais Auersperg fündig - da wartet die Silent Disco auf Tanzfreudige.

10 Tipps für 9. bis 11. Oktober

Was ist los am Wochenende? Wir haben für euch zehn aufregende Events, mit Kultur, Kulinarik und Party!

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Erstes PALLAtschinken Fest im STAUD'S Pavillon: Foodbloggerin Alexandra Palla schupft ihre legendären PALLAtschinken und füllt sie mit eigens abgefüllter Staud's Marmelade. Die auf 100 Stück limitierten Marmeladen (Marille, Erdbeere und Himbeere) gibt es vor Ort auch zu kaufen. 9. Oktober, 16 bis 20 Uhr, Staud's Pavillon am Yppenplatz. stauds.com

Silent Disco: Das Wiener Palais Auersperg wird zum Dancefloor. Das Motto "What a nice day to dance at a Palais" eröffnet die Indoor-Saison. Dank kabelloser Kopfhörer können alle Gäste ihren eigenen Kanal wählen und sich zwischen House, Electronik, HipHop, Pop, Alternative, Indie & Rock ihre Lieblingsmusik aussuchen. 9. Oktober, ab 21 Uhr, Palais Auersperg. siltentdisco.at

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Rührei Rave: Das Café (ehemals: Das Möbel) bittet zur morgendlichen Tanzparty. Neben House- und Techno-Sets ausgewählter DJs gibt es ein Special Brunch Menü und ein Glas Welcome Prosecco. 10. Oktober, 10 bis 15 Uhr, Das Café, Burggasse 10, 1010 Wien. das-cafe.wien

Triolino Flöten-Flausen: Das beliebte Konzertformat der Jeunesse begeistert Kinder von drei bis sechs Jahren mit gemeinsam mit dem Wiener Querflötenquartett Flûtes à Fleurs und Jasmin Steffl als Triolino. Die Kids können die Welt der Musik spielerisch entdecken und sich im Anschluss selbst versuchen. 10. Oktober, 11 Uhr und 15 Uhr, 11. Oktober, 11 Uhr, Theater Odeon, Taborstraße 10, 1020 Wien. jeunesse.at

AMA Genuss Region Erlebnistag: Von der Backstube aufs Feld, von der Sennerei bis zum fertigen Käse oder vom Holzbackofen bis ins Fermentierglas: Das Programm ist so vielfältig wie die zahlreichen teilnehmenden Betriebe in den Bundesländern selbst. 10. Oktober in ganz Österreich. genussregionen.at

Jaegermeister Orange Madness erobert am 10. Oktober Wien © Mast Jägermeister SE

Jägermeister Orange Madness: JEA steht live on stage und sorgt für Beats, die unter die Haut gehen. An einem ungewöhnlichen Ort wartet ein Secret Rave. DJs und Surprise Acts tauchen dort auf, wo man sie nicht erwartet. Wer will, kann sich ein ziemlich dauerhaftes Souvenir holen, sich im Styling Corner neu erfinden oder beim Speed Dating herausfinden, wohin spontane Begegnungen führen können. 10. Oktober, 20 bis 2 Uhr, Funkhaus, 1040 Wien. Details auf Instagram!

Dorotheum-Tag im mumok: Das mumok lädt bei freiem Eintritt zum Erkunden des mumok-Ateliers und bietet den ganzen Tag Führungen und Kreativstationen. 11. Oktober, 10 bis 18 Uhr, mumok.at

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Vintage Cloest Clubhouse: Ausgewählte Preloved-Stücke und ein geheimes DJ-Line-up locken ins Clubhouse. 11. Oktober, 15 bis 21 Uhr, Burggasse 72, 1070 Wien. culture-clubhouse.com

Craft Sake & Food Fair Vienna 2026: Ein Ausflug in die faszinierende Welt des japanischen Sake und der Kulinarik bietet Österreichs größte Sake- und Japan-Food-Messe. Mit Miso, Matcha, Tofu und vielem mehr. 11. Oktober, 12 bis 19 Uhr, MQ Wien. sakeweekvienna.com

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Untz Baby Untz: Der kidsinklusive Day Rave bringt das Gleis 19 zum Wackeln. Neben feinstem Sound gibt es Kinder-Yoga, eine Still- und Chill-Area und eine Kreativ-Ecke. 11. Oktober, 13 bis 18.30 Uhr, Gleis 19, Gunoldstraße 12, 1190 Wien. gleisneunzehn.ticket.io

Bei einer so großen Auswahl kann das Wochenende ja nur gut werden!