Messerstecher: »Bitte nicht dem Papa sagen!«

Vor dem eigenen Vater hat dieser 17-Jährige mehr Angst als vor der Polizei: Ein gesuchter Messerstecher stellte sich und gab alles zu - unter einer Bedingung.

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Wien. Schwer im Beinbereich verletzt wurde Mittwochnachmittag ein 15-jähriger Rumäne im Hyblerpark in Simmering - oe24 berichtete. Der Jugendliche wäre aufgrund von Messerstichen fast verblutet, wenn eine couragierte Passantin, die zufällig ein Handtuch mit dabei gehabt hatte, die Verletzung nicht fachgerecht abgebunden hätte. Die Frau sah überdies zwei Verdächtige (etwa im selben Alter wie das Opfer) davonlaufen.

17-Jähriger in Favoriten festgenommen

Umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung wurden aufgenommen und einer der beiden Gesuchten ahnte wohl schon, dass man demnächst bei ihm zu Hause anklopfen würde. Weil er das seiner Familie, respektive seinem Vater, ersparen wollte, stellte sich der 17-jährige Syrer am Notruf selbst und zeigte sich voll geständig. Unter der Bedingung, dass sein Papa nichts davon erfahren sollte, "durften" Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten den Tatverdächtigen festnehmen. Danach wurde der Messerstecher in eine Justizanstalt überstellt.

Worum es bei dem Streit mit dem Rumänen gegangen war, wollte er allerdings bis zuletzt nicht verraten. Sein Komplize, über den er ebenfalls kein Sterbenswörtchen verriet, ist weiter flüchtig.