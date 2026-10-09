Sturm, Schmankerln & Wiesn-Gaudi: Die Herbstfeste in Niederösterreich

Von Erntedank am Markt über den ersten Sturm im Weinviertel bis zur zünftigen Wiesn-Party: Am Wochenende warten gleich mehrere Feste, die Lust auf einen genussvollen Herbstausflug machen.

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Wenn die Tage kürzer werden, die Luft nach reifen Trauben duftet und die ersten Gläser Sturm eingeschenkt werden, zeigt Niederösterreich seine besonders gemütliche Seite. Jetzt ist die Zeit, in der Märkte zu Treffpunkten werden, Musik durch alte Kellergassen klingt und Festhallen bis spät in die Nacht beben. Wer am Wochenende etwas erleben möchte, hat gleich mehrere Möglichkeiten – und muss sich nur entscheiden, ob ihm der Sinn eher nach regionalen Schmankerln, sportlicher Bewegung oder einer zünftigen Party steht.

In St. Pölten steht am Freitag und Samstag das im Mittelpunkt, was bei all dem Trubel oft selbstverständlich erscheint: die Ernte und die Menschen, die unsere Lebensmittel auf den Tisch bringen. Am Josefsmarkt am Pater-Paulus-Platz beginnt das Erntedankfest am Freitag um 9 Uhr. Am Samstag geht es ab 9:30 Uhr am Wochenmarkt am Dom- und Herrenplatz weiter. Nach der Segnung der Früchte warten gefüllte Warenkörbe und Marktgutscheine bei einer Verlosung. Dazu gibt es Musik und kleine Köstlichkeiten direkt an den Ständen. Ein Besuch lässt sich damit wunderbar mit dem Einkauf verbinden – und wird zur Gelegenheit, den Herbst mit allen Sinnen zu genießen.

Wer lieber ins Weinviertel fährt, erlebt in Poysdorf, wie sportlicher Ehrgeiz und gemütlicher Weingenuss zusammenpassen. Der traditionsreiche Winzerlauf geht am Samstag in seine 43. Runde. Die Kinderläufe starten bereits um 13:45 Uhr, Haupt- und Hobbylauf folgen um 15:30 Uhr. Für ambitionierte Sportler steht die zehn Kilometer lange Strecke bereit, Hobbyläufer und Nordic Walker können auf einer rund 3,3 Kilometer langen Runde mitmachen. Danach wird bei freiem Eintritt in der Kellergasse Gstetten weitergefeiert: Beim Sturmfest dreht sich alles um Sturm, Jungweine und herbstliche Kulinarik. Ab 19:30 Uhr sorgt die Band Achterlbeat für Musik und einen stimmungsvollen Ausklang.

Wenn die Nacht zur Wiesn-Party wird

Wer es lauter und ausgelassener mag, ist beim Oktoberfest in der Werfthalle 55 in Korneuburg richtig. Am Freitag beginnt das Fest um 18 Uhr, um 19 Uhr folgt der traditionelle Bieranstich. Danach übernehmen Die Fidelen Bisamberger mit Roman Kyncl die musikalische Unterhaltung. Am Samstag geht es ebenfalls ab 18 Uhr weiter: DJ Floderator heizt dem Publikum ein, ehe Die Wilden Kaiser mit Clemens Reinsperger für Wiesn-Stimmung sorgen. An beiden Abenden wird bis 2 Uhr gefeiert.

Auch kulinarisch wird einiges geboten: Grillhendl mit Erdäpfelsalat, Weißwürste mit Laugenbrezel, Leberkäsesemmeln und – bei Vorbestellung – Stelze bringen deftige Festküche auf die Tische. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkassa 19 Euro; Tischreservierungen sind zusätzlich erhältlich. Wichtig für die Planung: Der Zutritt ist erst ab 18 Jahren erlaubt.

Ob beschaulicher Marktbesuch, sportlicher Nachmittag mit anschließendem Sturm oder lange Partynacht in Korneuburg – dieses Wochenende zeigt, wie unterschiedlich der Herbst in Niederösterreich gefeiert werden kann. Und manchmal braucht es gar keinen großen Urlaub, sondern nur einen freien Tag, gute Gesellschaft und einen Ort, an dem aus einem einfachen Ausflug eine Erinnerung wird.