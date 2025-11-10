Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Immer mehr "PV-Überdachungen" von Parkplätzen
© APA/HANS KLAUS TECHT

Energiewirtschaft

Immer mehr "PV-Überdachungen" von Parkplätzen

10.11.25, 10:32
Teilen

Niederösterreich fördert die Überdachung von Parkplätzen mit Photovoltaik-Anlagen. Derzeit werden weitere 1.453 versiegelte Stellplätze überdacht. Damit komme man bereits auf knapp 4.500 überbaute Parkplätze im Land.

Jüngst wurden bei einem neuen Lebensmittelmarkt in Ruprechtshofen (Bezirk Melk) 34 versiegelte Parkplätze mit PV-Paneelen überbaut und auch mit einem Batteriespeicher ausgestattet. Weitere Photovoltaik-Überdachungen werden gegenwärtig bei der Sole Felsen Welt Gmünd, beim Wirtschaftspark Wienerwald und vor der Shopping City in Vösendorf (Bezirk Mödling) errichtet. 

Die Landesförderung beträgt bis zu 1.000 Euro pro Kilowattpeak und richtet sich an Gemeinden, Unternehmen, Vereine und konfessionelle Einrichtungen, die damit ihre bestehenden und frei zugänglichen Parkplätze mit Photovoltaik-Anlagen überdachen. "Parkplätze mit Photovoltaik zu überdachen ist eine sinnvolle Doppelnutzung, statt wertvolle Äcker zu versiegeln", erklärt dazu der für Umwelt zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

NÖ als "Vorreiter beim Bodenschutz“

Niederösterreich sei die "Ökostromlokomotive Österreichs“ und "Vorreiter beim Bodenschutz". Das Land möchte damit Niederösterreich weiter unabhängig von fossilen Energieimporten machen, die Versorgungssicherheit stärken und zum Klimaschutz beitragen, wie Pernkopf abschließend feststellte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden