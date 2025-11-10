Immer mehr "PV-Überdachungen" von Parkplätzen

Niederösterreich fördert die Überdachung von Parkplätzen mit Photovoltaik-Anlagen. Derzeit werden weitere 1.453 versiegelte Stellplätze überdacht. Damit komme man bereits auf knapp 4.500 überbaute Parkplätze im Land.

Jüngst wurden bei einem neuen Lebensmittelmarkt in Ruprechtshofen (Bezirk Melk) 34 versiegelte Parkplätze mit PV-Paneelen überbaut und auch mit einem Batteriespeicher ausgestattet. Weitere Photovoltaik-Überdachungen werden gegenwärtig bei der Sole Felsen Welt Gmünd, beim Wirtschaftspark Wienerwald und vor der Shopping City in Vösendorf (Bezirk Mödling) errichtet.

Die Landesförderung beträgt bis zu 1.000 Euro pro Kilowattpeak und richtet sich an Gemeinden, Unternehmen, Vereine und konfessionelle Einrichtungen, die damit ihre bestehenden und frei zugänglichen Parkplätze mit Photovoltaik-Anlagen überdachen. "Parkplätze mit Photovoltaik zu überdachen ist eine sinnvolle Doppelnutzung, statt wertvolle Äcker zu versiegeln", erklärt dazu der für Umwelt zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

NÖ als "Vorreiter beim Bodenschutz“

Niederösterreich sei die "Ökostromlokomotive Österreichs“ und "Vorreiter beim Bodenschutz". Das Land möchte damit Niederösterreich weiter unabhängig von fossilen Energieimporten machen, die Versorgungssicherheit stärken und zum Klimaschutz beitragen, wie Pernkopf abschließend feststellte.