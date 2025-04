× Streit um Edelsteinpark im Pielachtal

Der Partnerbetrieb der beliebten NÖ-Card bleibt heuer geschlossen.

Nach dem Hochwasser im vorigen Jahr müsste im Edelsteinpark Pielachtal in Hofstätten Grünau (Bez. St. Pölten) einiges repariert werden. Leider gibt es Ärger mit dem Nachbarn.

Uneinigkeit mit Bürgermeister-Cousin

Für die Reparaturen müsste ein Weg befahren werden, der an einen Campingplatz verpachtet ist. Der Pächter des Campingplatzes unterbindet das aber, wie der ORF berichtet. Edelsteinpark-Betreiber Thomas Pölzl ortet demnach „Sabotage“ seitens des Bürgermeisters Arthur Rasch (ÖVP) und dessen Cousins, der den Campingplatz betreibe.

© Edelsteinpark Pielachtal ×

Der Ortschef weist den Vorwurf zurück. Pölzl dürfe den Weg nicht befahren, da er ihn nicht gepachtet habe und seinen Pachtgrund auch nicht ordnungsgemäß pflegen würde. Um die Reparaturarbeiten durchzuführen, habe es aber ein Angebot an den Park-Betreiber gegeben, den Weg zu bestimmten Zeiten befahren zu dürfen. Dieses habe Pölzl aber abgelehnt.

Ausweichen auf Standort in Salzburg

Mitte April ist ein klärendes Gespräch geplant, was den interessierten Ausflüglern aber derzeit nichts nützt - der Park bleibt trotz bis 2029 aufrechter Pacht zu. Vergangenes Jahr haben immerhin 23.000 Gäste die Attraktion besucht. Parkbetreiber Pölzl ist nun auf Suche nach einem neuen Grundstück für den Edelsteinpark. NÖ-Card Inhaber können allerdings heuer auf seinen zweiten Standort in Nidernsill in Salzburg ausweichen.