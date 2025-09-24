Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
158 Tiere: Biber-Regelung für Abschuss

24.09.25, 11:47
OÖ regelt Umgang mit Bibern neu – Verordnung soll Schäden eindämmen, Artenschutz aber wahren. 

OÖ. Der Biber ist zurück in Oberösterreich – über 2.500 Tiere leben mittlerweile im Land. Doch wo der streng geschützte Nager Dämme baut, Bäume fällt oder Ufer untergräbt, entstehen Konflikte. Die neue Biber-Verordnung, präsentiert von LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner, schafft nun klare Regeln für eine gezielte Bestandsregulierung. Ziel ist es, Schäden an landwirtschaftlichen Flächen, an der Infrastruktur oder im Hochwasserschutz einzudämmen – ohne den Artenschutz aus den Augen zu verlieren.

158 Biber zum Abschuss frei

Künftig dürfen pro Jahr maximal 158 Biber in sensiblen Gebieten entnommen werden, ausschließlich zwischen 1. September und 31. März. Voraussetzung ist eine Einzelfallprüfung durch die Fachabteilung Naturschutz. Die Entnahme erfolgt durch geschulte Jäger, alle Fälle werden digital dokumentiert. So setzt Oberösterreich auf einen praktikablen Weg, der den Schutz der Natur mit den Interessen von Land- und Forstwirtschaft sowie der öffentlichen Sicherheit in Einklang bringt.

