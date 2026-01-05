Alles zu oe24VIP
Handschellen
© getty

Nahe Linz

Aus Klinik in Bayern geflohener Straftäter in Oberösterreich gefasst

05.01.26, 19:12 | Aktualisiert: 06.01.26, 16:41
Nach Flucht im September 2021 nun Festnahme in Eidenberg. 

Eidenberg. Ein im September 2021 aus einer psychiatrischen Klinik im niederbayerischen Mainkofen geflohener Strafgefangener ist am Montag in Oberösterreich von Zielfahndern des Landeskriminalamtes festgenommen worden. Es handelte sich dabei um einen polnischen Staatsangehörigen. Dieser wurde vom Amtsgericht München unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten sowie zur Unterbringung in der Klinik verurteilt.

Der 32-Jährige, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorlag, wurde laut Aussendung im Gemeindegebiet von Eidenberg im Bezirk Urfahr-Umgebung lokalisiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der Gesuchte in die Justizanstalt Linz überstellt und befindet sich dort in Auslieferungshaft.

