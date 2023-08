Bade-Drama in OÖ: 55-Jähriger stirbt nach Reanimation

Ein 55-Jähriger ist am Sonntag im Rutzingersee in Hörsching (Bezirk Linz-Land) bewusstlos geworden und nach einer Reanimation im Krankenhaus gestorben.

Hörsching. Der Mann schwamm um 18.15 Uhr am Ostufer Richtung Westufer, dürfte dabei das Bewusstsein verloren haben und trieb reglos an der Wasseroberfläche. Passanten sowie sein 32-jähriger Sohn sahen ihn und setzten die Rettungskette in Gang, so die oö. Polizei.

Zwei 28 und 25 Jahre alte Brüder retteten den 55-Jährigen mit einem Stand-Up-Board aus dem Wasser. An Land wurde er reanimiert und von Rettungskräften in ein Spital gebracht, wo er kurz darauf verstarb.