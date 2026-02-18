Alles zu oe24VIP
disarstar
© disarstar

In Tabakfabrik

Bubble Days erstmals mit Opening Night

18.02.26, 18:54 | Aktualisiert: 19.02.26, 09:51
Teilen

Bereits donnerstags kann man sich von 18 bis 23 Uhr aufs Hafenfest einstimmen. 

Linz. Die Bubbledays starten heuer lauter und exklusiver als je zuvor. Am Donnerstag, 28. Mai, einem Tag vor dem Start des bekannten Hafenfests, verwandelt sich die Tabakfabrik mit der ersten Bubbledays Opening Night in einen pulsierenden Hip-Hop-Hotspot.

Als Headliner übernimmt mit Disarstar eine der prägnantesten Stimmen des deutschen Raps die Bühne. Unterstützt wird er vom nigerianischen Rapper Loh-renzo und der Wiener Band Hidden Gemz.

Während das LINZ AG Bubbledays Festival am Freitag und Samstag im Hafen wie gewohnt bei freiem Eintritt stattfindet, benötigt man für die Opening Night ein Ticket. Dieses ist für 45 Euro erhältlich und dient als dein Upgrade für das gesamte Wochenende: Es garantiert dir Fast-Lane-Zugang zum Festival und sicheren Eintritt auch bei Einlass-Stopp.

