E-Bikerin crasht mit Auto – tot

Die Pensionistin wurde am Samstag schwer verletzt ins Uniklinikum Salzburg geflogen. Dort verstarb sie aufgrund der schweren Verletzungen.

Lochen am See. Eine 86-jährige Frau ist Sonntagfrüh nach einem Unfall mit ihrem E-Bike im Uniklinikum Salzburg verstorben. Die Frau war am Samstagnachmittag in Lochen am See (Bezirk Braunau) von einem Güterweg in eine Kreuzung eingebogen und dort mit dem Auto einer 42-Jährigen zusammengestoßen. Sie wurde mit ihrem Elektrofahrrad in eine Wiese geschleudert und blieb schwer verletzt liegen, berichtete die Polizei Oberösterreich.

