Feldbrände im Sommer: Neue Schulungen für Feuerwehren

Steigende Temperaturen und trockene Felder führen immer häufiger zu gefährlichen Bränden in der Landwirtschaft. Die Feuerwehren reagieren mit gezielten Schulungen für Einsätze bei Hitze.

OÖ. Feld- und Maschinenbrände nehmen in heißen Sommermonaten zu. Zuletzt stand ein Feld in Leonding in Flammen, der Rauch war bis Linz sichtbar. Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Auch in Allerheiligen brannte kürzlich ein Mähdrescher. Wind und Trockenheit erschweren die Einsätze – sogar Feuerwehrfahrzeuge geraten dabei in Gefahr und auch für die Floriani ist die Gefahr nicht zu unterschätzen.

Deshalb schult das Landesfeuerwehrkommando OÖ seine Einsatzkräfte nun gezielt für solche Hitzeszenarien. Wichtigste Regel: Immer mit dem Wind agieren und das Gelände im Auge behalten, besonders bei Hängen, wo sich Feuer schnell ausbreitet.