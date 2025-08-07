Fetter Preis: Pommes um 7 Euro im Freibad

Preisvergleich bei 139 Freibädern zeigt: Pommes können zwischen 2,50 Euro und 7 Euro kosten.



OÖ. Ob die Kontrolleure der Preisaufsicht ihre Badetasche mitgebracht haben, ist nicht überliefert – dafür aber die Ergebnisse der großen Preiserhebung der oö. Preisaufsicht: In 139 oberösterreichischen Freibädern wurden Eintrittspreise und Buffetangebote erhoben und auf Transparenz geprüft. Die gute Nachricht: Die Eintrittspreise sind im Vergleich zum Vorjahr überwiegend stabil geblieben, viele Bäder haben gar nicht erhöht, und wo es Preissteigerungen gab, fielen diese nur leicht aus.

„Die Preiserhebung zeigt: In vielen Regionen Oberösterreichs kann man auch heuer wieder leistbar baden gehen – das ist besonders für Familien eine wichtige Entlastung in einem Sommer, in dem vieles teurer geworden ist“, betont der für Konsumetenschutz zuständige Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne). „Wer genau schaut, kann sich einiges sparen – etwa bei Snacks oder bei der Wahl des Bades.“

© Land OÖ

Teilweise kostenfreier Eintritt, aber deutliche regionale Unterschiede

Einige Bäder – insbesondere in weniger touristisch geprägten Regionen – bieten sogar freien Eintritt für alle Besucher. Die teuerste Tageskarte kostet derzeit acht Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder. Ein Blick auf die geografische Lage zeigt: In klassischen Tourismusgebieten wie dem Seengebiet sind die Preise in der Regel am höchsten, während viele Gemeindebäder in ländlichen Regionen besonders günstig oder kostenlos sind.

Große Unterschiede bei Pommes und Getränken

Ein Blick auf die Buffetpreise zeigt hingegen teils starke Unterschiede:

• Eine Portion Pommes gibt’s je nach Bad zwischen 2,50 und 7 Euro.

• Eine 0,5l Limonade kostet zwischen 2 und 5,50 Euro.

Die Preisauszeichnung war in allen Bädern ordentlich und transparent, was Landesrat Kaineder positiv hervorhebt: „Gerade im Freizeitbereich ist es wichtig, dass Konsumentinnen und Konsumenten wissen, was sie erwartet. Wer Preise klar anschreibt, sorgt für Fairness.“ Auch heuer wurde wieder überprüft, ob das gesetzlich vorgeschriebene günstige Jugendgetränk korrekt angeboten wird. Dabei wurden nur in drei Fällen Verstöße festgestellt.

Tipp von LR Kaineder: „Einen Überblick über alle Bäder samt Preisen, Lage, Ausstattung, Barrierefreiheit und Bildern bietet die Website des Oberösterreich Tourismus. Wer vorab online vergleicht, spart oft nicht nur Geld, sondern findet auch das passende Bad für den Sommertag.“