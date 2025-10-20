Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich

Neuer Gastrochef:

Neue Schirmbar für Après-Ski eröffnet kommenden Winter

20.10.25, 14:17
Teilen

Markus Zingerle übernimmt Gastronomie der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG. 

Hinterstoder. Nach mehreren Jahren im Großhandel kehrt Markus Zingerle als Leiter der Gastronomie der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG zurück. Sein Ziel: die gastronomischen Betriebe auf der Höss und der Wurzeralm (Bez. Kirchdorf) neu auszurichten und zukunftsfit zu gestalten.
Vereine, Skiclubs und Kooperationspartner freuen sich über die Rückkehr des beliebten Gastrochefs. Bereits von 2009 bis 2021 leitete Zingerle erfolgreich die Berggastronomie in beiden Skigebieten.

Die Gastronomie auf beiden Bergen soll in den kommenden Jahren schrittweise neu ausgerichtet werden. Bereits heuer wird die Bärenhütte in Hinterstoder adaptiert, und bei der Talstation der Höss-Bahn wird eine neue Schirmbar für Après-Ski entstehen. „Neben sportlichen Aspekten spielt die Kulinarik für unsere Gäste eine immer wichtigere Rolle, um schöne Tage in den Bergen zu genießen“, sagt Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden