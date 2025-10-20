Neue Schirmbar für Après-Ski eröffnet kommenden Winter

Markus Zingerle übernimmt Gastronomie der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG.

Hinterstoder. Nach mehreren Jahren im Großhandel kehrt Markus Zingerle als Leiter der Gastronomie der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG zurück. Sein Ziel: die gastronomischen Betriebe auf der Höss und der Wurzeralm (Bez. Kirchdorf) neu auszurichten und zukunftsfit zu gestalten.

Vereine, Skiclubs und Kooperationspartner freuen sich über die Rückkehr des beliebten Gastrochefs. Bereits von 2009 bis 2021 leitete Zingerle erfolgreich die Berggastronomie in beiden Skigebieten.

Die Gastronomie auf beiden Bergen soll in den kommenden Jahren schrittweise neu ausgerichtet werden. Bereits heuer wird die Bärenhütte in Hinterstoder adaptiert, und bei der Talstation der Höss-Bahn wird eine neue Schirmbar für Après-Ski entstehen. „Neben sportlichen Aspekten spielt die Kulinarik für unsere Gäste eine immer wichtigere Rolle, um schöne Tage in den Bergen zu genießen“, sagt Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG.