Es gab bereits zwei Warnstreiks.
© vida

Nach 2 Streiks

Ordensspitäler: KV-Verhandlungen gehen am 17. März in nächste Runde

12.03.26, 17:35 | Aktualisiert: 13.03.26, 12:18
Es wurde bei dieser Verhandlungsrunde zumindest die Erhöhung des Zeitbonus erwirkt. 

. Die siebente Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag für das nicht-ärztliche Personal an oberösterreichischen Ordensspitälern am Donnerstag ist aus Sicht der Arbeitgeber und der Gewerkschaft vida konstruktiv verlaufen. "Die Gespräche werden nächste Woche fortgesetzt und wir hoffen, dann zeitnah zu einem Abschluss und damit zu einer guten und tragfähigen Lösung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kommen", hieß es von den Ordensspitälern Oberösterreich am Abend.

vida-Verhandlerin Martina Reischenböck sprach von einem ersten Erfolg. So sei am Donnerstag "zumindest eine arbeitszeitverkürzende Maßnahme in Form einer Erhöhung des Zeitbonus erwirkt" worden. Dennoch seien einige Punkte offen geblieben, am 17. März wird in Linz weiter verhandelt. Bereits im Jänner und Anfang März wurde jeweils für einen Tag an den acht oberösterreichischen Ordensspitälern gestreikt.

