Polizei zog Motorradraser in Wels aus dem Verkehr

28.09.25, 18:42
Keine gemütliche Sonntagsausfahrt: Mit 127 km/h statt 70 raste ein 24-jähriger Motorradfahrer.  

Wels. Eine Welser Motorradstreife führte Sonntagnachmittag auf der B 1 stadtauswärts Geschwindigkeitsmessungen durch. In diesem Bereich sind innerhalb des Ortsgebietes 70 km/h erlaubt. Ein 24-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Wels-Land wurde mit 126 km/h gemessen und angehalten. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsübertretung wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein weiterer Motorradfahrer wurde mit 112 km/h und ein Probeführerscheinbesitzer mit 104 km/h angehalten.

Außerdem konnte ein paar Meter entfernt im 50 km/h Bereich ein Autolenker mit 117 km/h angezeigt werden. Fünf weitere Geschwindigkeitsanzeigen werden erstattet und vier Organmandate wurden eingehoben.

