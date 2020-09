Polizeihubschrauber rettete Pärchen von Insel in Ybbs

Nach massiven Regenfällen vom Wasser eingeschlossen, Akkus der Mobiltelefone waren leer.

Ulmerfeld/Linz. Per Polizeihubschrauber ist am Montag ein Pärchen von einer Insel in der Ybbs gerettet worden. Die Frau und der Mann waren nach massiven Regenfällen vom Wasser eingeschlossen, die Akkus ihrer Mobiltelefone mittlerweile leer. Sie hatten seit Samstag gezeltet, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Online-Bericht des "Kurier". Das Duo blieb unverletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Ulmerfeld-Hausmening waren Montagfrüh informiert worden, dass eine 29-Jährige aus dem Bezirk Amstetten und ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land zwischen Kematen a.d. Ybbs und Hausmening ein Zelt aufgeschlagen hätten und nicht erreichbar seien. Aufgrund von Fotos, die ein Verwandter erhalten hatte, wurde der Standort ermittelt. Weil eine Rettung durch die Feuerwehr wegen der starken Ybbs-Strömung nicht möglich war, wurde die Flugpolizei angefordert.