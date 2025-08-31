Alles zu oe24VIP
Radfahrer (54) nach Sturz ins Krankenhaus geflogen
© Fotokerschi

Polizei ermittelt

Radfahrer (54) nach Sturz ins Krankenhaus geflogen

31.08.25, 12:26
Teilen

Der Unfallort war für Rettungsfahrzeuge unzugänglich.

Ein 54-jähriger Radfahrer stürzte am Freitagnachmittag in einem abgelegenen Waldgebiet bei Peilstein im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) und blieb verletzt liegen. Da der Unfallort für Rettungsfahrzeuge unzugänglich war, wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 10 alarmiert.

Die Einsatzkräfte führten eine Tau-Bergung durch: Der Verletzte wurde gemeinsam mit einem Flugretter per Seil an eine geeignete Stelle gebracht. Dort erfolgte die medizinische Erstversorgung und der anschließende Transport ins Krankenhaus.

Zwei Feuerwehren unterstützten den Einsatz, sicherten die Unfallstelle ab und koordinierten die Rettungsmaßnahmen. Der Radfahrer wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei ermittelt derzeit, um den genauen Unfallhergang zu klären.

