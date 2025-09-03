Rieder Messe startet wieder

Veranstaltung hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Rieder Messe 2025 findet von Donnerstag bis 7. Sonntag in Ried im Innkreis statt und zählt zu den wichtigsten Fachmessen für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Herbstkultur in Österreich. Auf rund 140.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren über 500 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen.

Die Messe deckt ein breites Spektrum ab, darunter landwirtschaftliche Maschinen, Tierzucht, Forsttechnik und Herbstprodukte. Besondere Highlights sind traditionelle Tierschauen, Live-Präsentationen und Fachvorträge zu aktuellen Themen der Landwirtschaft. Für Familien gibt es ein Kinderprogramm und einen Vergnügungspark. Parallel dazu sorgt das Rieder Volksfest mit Festzelt, Biergarten und Live-Musik für zusätzliche Unterhaltung.

Die Messe erwartet über 250.000 Besucher aus dem In- und Ausland. Geöffnet ist die Veranstaltung täglich von 9 bis 18 Uhr. Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Interessierte auf der offiziellen Website der Rieder Messe.