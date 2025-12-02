Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Salzburger Advent im Brucknerhaus.
© Salzburger Advent

Salzburger Advent 2025: „A Wunder ist gescheh’n!“

02.12.25, 14:07
Der Salzburger Advent 2025 bringt ein berührendes neues Programm voller Musik und Weihnachtszauber. 

Linz. Der Salzburger Advent kehrt 2025 mit einem neuen Programm voller Musik, Geschichten und stiller Momente zurück. „A Wunder ist gescheh’n!“ verbindet traditionelle Weisen mit neuen Kompositionen und lädt dazu ein, die leisen Wunder der Vorweihnachtszeit wahrzunehmen. Seit 1991 hat sich das Adventsingen zu einem bedeutenden Kulturereignis entwickelt und berührt jedes Jahr Tausende Besucher mit einer einzigartigen Mischung aus Musik, Texten und stimmungsvoller Inszenierung. 

oe24 verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Salzburger Advent" an gewinnen@oe2.at schicken und Weihnachten live erleben.

