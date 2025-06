Schwimmkurse in den Linz AG-Bäderoasen

Ein Schwimmkurs zu 90 Minuten an fünf Tagen kostet mittlerweile 186 Euro.

Linz. Im Linzer Parkbad musste heuer bereits ein Kind reanimiert werden. Die Stadt Linz bietet auch im Sommer 2025 in Zusammenarbeit mit der Linz AG und regionalen Schwimmvereinen wieder Schwimmkurse für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren an. Die Kurse finden im Juli und August in den Linzer Bäderoasen statt und richten sich an Kinder ohne Schwimmvorkenntnisse.

"Besonders nach den coronabedingten Einschränkungen ist der Nachholbedarf bei den Jüngsten spürbar. Seit 2022 setzt die Stadt Linz mit der Schwimminitiative ein starkes Zeichen für mehr Sicherheit, Bewegungsfreude und Selbstvertrauen im Wasser", sagt Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SPÖ).