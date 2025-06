"Jeden Sonntag die Abnehmspritze": Dieser Star hat 73 (!) Kilo abgenommen

Der berühmte Hitparaden-Moderator zeigt sich völlig verwandelt - und gesteht: "Ich gebe mir jeden Sonntag die Abnehmspritze"

Er ist eine TV-Legende der 80er und 90er Jahre - war berühmt als Moderator von Shows "1,2 oder 3" und schockte zuletzt mit einem Auftritt mit Rollator. Jetzt zeigt mich Michael Schanze (78) völlig verwandelt: Ohne Gehhilfe UND viel schlanker!

Michael Schanze und seine Uschi (†70) © Getty Images ×

Schanze über sein Abnehm-Geheimnis

Der "Bild"-Zeitung verrät er nun, er habe in eineinhalb Jahren 73 Kilo abgenommen. Statt 198 wiegt er "nur" noch 128 Kilo - allerdings bei einer Körpergröße von1,81 Metern. Weiters steht er auch zu der Methode: Wie viele Stars setzt er auf die Abnehmspritze. Das alleine ist es aber nicht: "Ich esse bewusster, halte mich so gut es geht fit und gebe mir mittlerweile jeden Sonntag eine Abnehm-Spritze." Sein Ziel habe er noch nicht erreicht: "Ich will ein Unter-Hundert-Mann werden", so der TV-Star.

Ski-Unfall als Kilo-Falle

Früher war Schanze ein Extrem-Sportler - doch dann hatte er einen Skiunfall im Jahr 2003. 25 Meter stürzte er in die Tiefe, verletzte sich an der Wirbelsäule. Die Folge: "Weniger Bewegung bedeutete für mich leider: immer mehr Bauch. " Anfang 2023 dann der Schock auf der Waage: Schanze wog fast 200 Kilo. Zu öffentlichen Auftritten konnte er nur noch mit Rollator gehen, weil ihm die Gelenke so weh taten.

Schanze zog die Konsequenzen, änderte seine Ernährung und holte sich die Abnehmspritze. "Heute geht es mir wieder richtig gut", so der Entertainer.