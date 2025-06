× Hautkrebs: Diese neue Therapie verspricht Heilung!

Immer mehr Menschen erkranken an aktinischen Keratosen, einer Vorstufe von weißem Hautkrebs. Eine besonders sanfte Behandlungsmethode macht jetzt Hoffnung -ganz ohne Schmerzen, mit zusätzlichem Beauty-Effekt.

Es beginnt oft unscheinbar: raue, schuppige oder krustige Hautstellen im Gesicht, auf den Ohren oder dem Dekolleté. Was aussieht wie harmlose Hautveränderungen, kann sich als aktinische Keratose entpuppen - eine ernstzunehmende, aber behandelbare Vorstufe von hellem Hautkrebs, auch bekannt als Plattenepithelkarzinom. "Besonders Personen, die sich beruflich oder privat viel im Freien auf halten, sind davon betroffen, üblicherweise Menschen in der zweiten Lebenshälfte", erklärt Hautexperte Prim. Dr. Christian Posch vom Wiener Gesundheitsverbund.

Wenn die Sonne Spuren hinterlässt

Aktinische Keratosen zählen zu den häufigsten Hauterkrankungen bei hellhäutigen Menschen. Schätzungen zufolge ist in Europa jeder Zweite über 60 Jahre davon betroffen. Die Erkrankung ist mittlerweile so verbreitet, dass sie in Österreich seit 2024 offiziell als Berufskrankheit anerkannt ist - ein wichtiger Schritt, um das Bewusstsein für Früherkennung und Therapie zu schärfen. Denn im letzten Jahrzehnt ist die Zahl der Betroffenen deutlich gestiegen.

© Getty Images ×

Besonders gefährdet sind Gesicht, Ohren, unbehaarte Kopf haut, Hals, Dekolleté, Handrücken, Unterarme und Schultern. Raue oder krustige Hautstellen, die hautfarben, rötlich oder bräunlich sein können, deuten auf aktinische Keratosen hin. In ca. 5 Prozent der Fälle können sich diese Stellen zu invasivem Hautkrebs weiterentwickeln.

Tageslicht als sanfte Heilmethode

Doch es gibt gute Nachrichten: Die sogenannte Photodynamische Tageslicht-Therapie (PDT) bietet eine besonders schonende und nahezu schmerzfreie Behandlungsform - ganz ohne Skalpell oder belastende Medikamente. Die Methode nutzt die Kraft des natürlichen Tageslichts, um krankhafte Zellen gezielt zu zerstören. Dabei wird ein lichtsensibilisierendes Gel auf die betroffenen Hautareale aufgetragen.

Dieses reichert sich in den geschädigten Zellen an, die anschließend durch natürliches Licht aktiviert und zerstört werden -gesunde Zellen bleiben dabei verschont. "Im Gegensatz zur klassischen Rotlicht-PDT, die oft starke Schmerzen verursacht, ist die Tageslicht-Variante nahezu schmerzfrei und sehr gut verträglich", so Univ.-Prof.in Dr. in Gudrun Ratzinger, Direktorin der Univ.-Klinik für Dermatologie in Innsbruck. "Eine Flächenbehandlung durch photodynamische Therapie -u.a. mit Tageslicht - kann Operationen und Folgeerkrankungen verhindern", erklärt die Expertin.

Beauty-Boost für die Haut

© Getty Images ×

Neben der medizinischen Wirkung bringt die Tageslicht-PDT auch einen angenehmen Nebeneffekt mit sich: Die Haut sieht nach der Therapie frischer, ebenmäßiger und glatter aus. Nach nur wenigen Tagen beginnt die Regeneration -und nach etwa drei Monaten zeigt sich das finale Ergebnis. Viele Patientinnen berichten von einem sichtbaren Anti-Aging-Effekt, der bis zu ein Jahr anhalten kann.

Früherkennung &sanfte Therapie

Wer frühzeitig handelt, kann aktinische Keratosen effektiv stoppen -und das ganz ohne Schmerzen. Die Tageslicht-PDT ist ein echter Lichtblick für alle, die sich eine sanfte, wirksame und sogar verschönernde Behandlung wünschen. "Die Photodynamische Tageslicht-Therapie ist eine praktikable, sichere und schmerzfreie Flächenbehandlung für oberf lächliche Varianten von weißem Hautkrebs.

Diese schonende Therapie mit kosmetisch ausgezeichneten Ergebnissen eignet sich somit ideal zur Vermeidung von invasivem weißen Hautkrebs", weiß Univ.-Prof.in. Gudrun Ratzinger. Wichtig ist: Veränderungen der Haut nie auf die leichte Schulter nehmen und regelmäßig einen Hautarzt oder eine Hautärztin aufsuchen.