Achleitner am Dienstag.

Innovationsmotor

TIM feiert 25 Jahre Forschung und Fortschritt

07.10.25, 12:15 | Aktualisiert: 07.10.25, 14:29
Seit 25 Jahren unterstützt TIM oberösterreichische Unternehmen bei der Umsetzung von Innovationen. 

OÖ. Die Initiative TIM – Technologie- und Innovations-Management des Landes Oberösterreich – feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Seit dem Jahr 2000 vernetzt TIM kleine und mittlere Unternehmen mit Forschungseinrichtungen und begleitet sie bei der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren. „Jeder Euro, den wir investiert haben, hat sechs Euro Wertschöpfung in Oberösterreich erzeugt“, sagte der zuständige Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner am Dienstag.

Insgesamt wurden 1.124 Innovationsprojekte mit einem Gesamtvolumen von 64 Millionen Euro umgesetzt. Erfolgreiche Beispiele sind die Firmen DGR und TETAN, die dank TIM den Sprung von der Idee zur Marktreife geschafft haben.

