Ex-Kanzler Kurz macht Millionen-Gewinn mit seiner Firma

Sebastian Kurz (39) verdient als Unternehmer mehr als in der Politik: Seine Beratungsfirma „SK Management GmbH" erwirtschaftete im dritten Geschäftsjahr satte 2,38 Millionen Euro Gewinn nach Steuern, die er in Österreich bezahlt.

Der Ausstieg aus der Politik zahlt sich für Sebastian Kurz finanziell aus. Im Firmenbuch wurde nun der dritte Geschäftsbericht seiner Beratungsfirma veröffentlicht – mit beeindruckenden Zahlen. Der Ex-Kanzler beweist: Auch ohne Regierungsamt lässt sich in Österreich Geld verdienen.

SK Management GmbH

Die „SK Management GmbH" war Kurz' erste Unternehmensgründung nach seinem politischen Rückzug im Dezember 2021. Sie berät Firmen überwiegend im Tech-Bereich und auf geopolitischer Ebene. Der Firmensitz befindet sich im „ÖAMTC-Haus" am Wiener Schubertring. Das Office teilt er sich mit seinen Ex-Ministerkollegen Elisabeth Köstinger und Gernot Blümel.

Zehn Mitarbeiter

Mittlerweile beschäftigt der Ex-ÖVP-Chef zehn Mitarbeiter in seinem Unternehmen. Im Frühjahr des Vorjahres ging die Firma in der „SK Beteiligungs GmbH" auf. Doch das ist nur ein Teil des Kurz'schen Wirtschaftsimperiums: Weit wertvoller ist seine 15-Prozent-Beteiligung am israelischen Cybersecurity-Startup „Dream".

MILLIARDEN-Bewertung für Kurz-Beteiligung

„Dream" wird aktuell mit 1,1 Milliarden US-Dollar bewertet und erwirtschaftete zuletzt 125 Millionen Dollar Umsatz. Das Unternehmen schützt mit seiner KI-basierten Lösung kritische Infrastruktur von Industrieunternehmen und Staaten. In einem „oe24"-Interview betonte Kurz, dass sich „Dream" „sehr erfreulich" entwickle – eine Untertreibung angesichts der Zahlen.

Rückkehr in die Politik?

Der internationale Netzwerker zeigt sich regelmäßig auf der Weltbühne: Bei der UNO-Generalversammlung traf er Währungsfonds-Chefin Kristalina Georgieva und trank Kaffee mit Österreichs Kanzler Christian Stocker– politische Ambitionen dementiert er jedoch.

Der mittlerweile zweifache Vater erteilt Gerüchten über eine mögliche Rückkehr in die Politik eine klare Absage. Seine Worte: „Ich habe meinen Dienst getan." Die Zahlen seiner Unternehmen sprechen dafür, dass er im Geschäftsleben angekommen ist.