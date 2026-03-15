Toter und Schwerverletzter bei Messerangriff in Linz

Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen.

In der Linzer Innenstadt ist es am Samstagabend zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. In der Bismarckstraße ging ein Mann mit einem Messer auf einen anderen los, an der Ecke zur Landstraße stach der Angreifer einen weiteren Mann nieder, bestätigte die Polizei gegenüber der APA. Das zweite Opfer starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Das erste Opfer wurde schwer verletzt, befand sich aber außer Lebensgefahr. Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen.

Arzt und Feuerwehrfrau als Ersthelfer

Ein Arzt des Uniklinikums, der gerade zufällig auf dem Weg in den Nachtdienst war, und eine Feuerwehrfrau waren als Ersthelfer vor Ort und begannen den Schwerverletzten wiederzubeleben. Das Opfer wurde ins Spital gebracht, starb dort aber an seinen schweren Verletzungen. Der andere verletzte Mann wurde auch ins Krankenhaus gebracht und überlebte mit schweren Verletzungen. Er schwebt laut Medienbericht nicht in Lebensgefahr.

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Panikartige Szenen auf stark frequentierter Landstraße

Wie die Polizeisprecherin gegenüber der APA sagte, ist der Notruf um 17:50 Uhr eingegangen. Gestellt wurde der Angreifer von der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) in der Volksgartenstraße. Laut "Oberösterreichischen Nachrichten" wurde das Messer sichergestellt. Mehrere Passanten wurden Zeugen der Attacke. Auf der stark frequentierten Landstraße kam es zeitweise zu panikartigen Szenen.

Berichte über einen Zusammenhang mit Ausländerfeindlichkeit wurden von der Polizei nicht bestätigt. Die Hintergründe der Tat waren unklar. Die Ermittlungen und Einvernahmen würden laufen, so die Sprecherin. Im Lauf des Sonntags soll eine Presseaussendung erfolgen.