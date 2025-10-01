Trotz Kritik: Ohlsdorf baut Betriebsgebiet weiter aus

Ohlsdorf erweitert das Betriebsbaugebiet Ehrenfeld II – trotz Kritik aus Politik und Umweltschutz.

Ohlsdorf. Trotz heftiger Kritik wird das umstrittene Betriebsbaugebiet Ehrenfeld II in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) erneut erweitert. Der Gemeinderat stimmte mit ÖVP- und FPÖ-Mehrheit für eine Umwidmung von weiteren 4.000 Quadratmetern. SPÖ-Bürgermeisterin Ines Mirlacher bezeichnete die Entscheidung als „keine gute Optik“ und verwies darauf, dass sich ihre Partei der Stimme enthalten hat.

Belgische Firma soll Hallen bauen

Die FPÖ, früher teils gegen Ehrenfeld II, befürwortete diesmal die Erweiterung – das betroffene Grundstück hat keinen ökologischen Wert, so FPÖ-Mandatar Schögl. Die ÖVP unterstützt das Projekt von Beginn an, um einer belgischen Firma den Hallenbau zu ermöglichen. Die Grünen hingegen kritisieren, dass in Ohlsdorf Wald gerodet werde, um versiegelte Flächen für unnötige Hallen zu schaffen. Mit der Erweiterung wächst das Gebiet auf 19,4 Hektar – knapp unter der Schwelle für eine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung.