© EPA

Beschimpfungen

Golf-Star packt aus: "Wurde als Hitler beschimpft"

01.10.25, 14:39
Teilen

Martin Kaymer kennt die ganz großen Momente des Ryder Cups – unvergessen sein entscheidender Putt beim „Wunder von Medinah“ 2012. 

Doch beim aktuellen Kontinentalvergleich in New York hat Deutschlands Golfstar eine Seite des Turniers erlebt, die er so noch nie gesehen hat.  

"Als Adolf Hitler beschimpft" 

Kaymer: „Ich wurde damals teilweise als Adolf Hitler beschimpft. Da steht ein erwachsener Mann neben seinem Kind und schreit so was. Das sind einfach Idioten.“  

Schon immer gab es beim Ryder Cup emotionale Ausbrüche, doch diesmal war es für Kaymer zu viel. So schlimm wie in New York war es noch nie.

Ein klarer Sieger 

Im direkten Vergleich der Austragungsorte sieht Kaymer deshalb einen klaren Sieger: Europa. Dort sei die Stimmung leidenschaftlich, aber fair – in den USA hingegen schlage die Begeisterung oft ins Respektlose um. Im Podcast „Tee Time“ erklärte er: „Beide Fanlager haben Vor- und Nachteile. Die Europäer sind aber einfach respektvoller. Klar, auch bei uns gibt es ein paar Idioten, aber in Amerika ist es noch mal ein anderes Level.“  

Faszination ungebrochen

Der Ryder Cup, das bedeutendste Golf-Event der Welt, wird alle zwei Jahre abwechselnd in Europa und den USA ausgetragen. Für Kaymer bleibt die Faszination zwar ungebrochen, doch er fordert mehr Fairness auf den Rängen.

