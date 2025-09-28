Team Europa mit Straka erneut Ryder-Cup-Sieger

Team Europa hat den 45. Golf Ryder Cup auswärts auf Long Island in New York hauchdünn für sich entschieden.

Die Mannschaft von Kapitän Luke Donald machte es am Sonntag noch einmal spannend, da dem US-Team eine grandiose Aufholjagd gelang. Von den sieben Zählern Vorsprung vor dem Schlusstag blieben am Ende zwei Punkte übrig. Während Sepp Straka sein Einzel gegen J.J. Spaun verlor, sicherten Shane Lowry und Tyrrell Hatton am Ende den Sieg.

Mit 11,5:4,5 waren die Europäer in den Schlusstag gegangen, am Ende hieß es 15:13. Es ist der erste Auswärtstriumph für die Europäer seit 13 Jahren. "Das waren ehrlich gesagt die schwersten Stunden meines ganzen Lebens. Ich kann nicht glauben, dass dieser Putt reingegangen ist", meinte Lowry nach seinem hart erkämpften Unentschieden gegen Russell Henley, wodurch Europa auf 14 Zähler aufstockte und sich den Cup-Erhalt sicherte. Das darauffolgende Remis von Hatton gegen Collin Morikawa sorgte für den Sieg.

Der irische Golfer Shane Lowry feiert, nachdem er während der Einzelmatches des Ryder Cup 2025 auf dem Bethpage Black Golf Course in Farmingdale (New York) den Ryder Cup für Europa gesichert hat. © EPA

Der 46. Ryder Cup findet in zwei Jahren in Irland statt. Austragungsort ist das Premiere Irish Golf Resort in Adare, Limerick.

Kuriose Regel sorgt für Diskussionen

Für Diskussionen sorgte allerdings eine kuriose und selten angewandte Regel, die der Donald-Truppe einen halben Punkt bescherte, ohne auch nur einen Schlag ausgeführt zu haben. Der Norweger Viktor Hovland, der schon am Samstagnachmittag verletzt passen musste, konnte am Schlusstag wegen einer Nackenblessur nicht zu seinem Einzel-Duell mit Harris English antreten. Laut Captain's Agreement des Cups wurde damit der Punkt geteilt.

Der "alte" Kontinent führt damit in der modernen Ryder-Cup-Ära seit 1979 nun mit 13:9-Siegen bei einem Remis. Bis 1977 hatten sich in dem prestigeträchtigen Kontinentalvergleich nur Spieler aus Großbritannien und später auch aus Irland mit den US-Amerikanern gemessen. Insgesamt führen die Staaten noch mit 27:16 bei zwei Unentschieden.