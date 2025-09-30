Alles zu oe24VIP
Tom Watson
Golf-Eklat!

US-Legende Watson entschuldigt sich für "Fuck you Rory"-Rufe

30.09.25, 10:15 | Aktualisiert: 30.09.25, 17:32
US-Golflegende Tom Watson hat sich für das Verhalten der amerikanischen Fans beim Ryder Cup entschuldigt. Der achtfache Major-Sieger schämt sich für die "unhöflichen und bösartigen" Zwischenrufe gegen die Europäer. Team Europa mit Sepp Straka gewann 15:13.

Die feindselige Stimmung beim Ryder Cup in New York hat US-Legende Tom Watson beschämt. Der achtfache Major-Sieger gratulierte dem siegreichen Team Europa mit Österreicher Sepp Straka und entschuldigte sich für das Benehmen einiger Fans. "Als ehemaliger Spieler, Kapitän und Amerikaner schäme ich mich für das, was passiert ist", schrieb der 76-Jährige auf X.

Europa-Spieler als Ziel von Anfeindungen

Buhrufe begleiteten die Europäer während des gesamten Wettbewerbs in Bethpage. Selbst in der Vorbereitung auf Schläge waren sie Zwischenrufen ausgesetzt. Hauptziel war der Nordire Rory McIlroy, dessen Frau Erica sogar verhöhnt und mit Getränken beschüttet wurde.

Tiefpunkt durch offizielle Moderatorin

Den Höhepunkt der Peinlichkeit lieferte Heather McMahan, die von der PGA of America als Moderatorin engagiert worden war. Sie hatte die Zuschauer zu "Fuck you, Rory"-Gesängen angestachelt und trat am Samstagabend zurück. Der Sieg von Team Europa mit 15:13 wurde so von unschönen Szenen überschattet.

