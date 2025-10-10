Weisses Rössl am Wolfgangsee: Nach Chloraustritt am Wochenende buchbar

Der Einsatz war rasch beendet - man kann schon wieder im Hotel einchecken.

St. Wolfgang. oe24.at berichtete über den Chloraustritt am Donnerstag im berühmten Hotel Weisses Rössl am Wolfgangsee. In einem Lagerraum im Keller war aus undichten Kanistern eine Substanz ausgetreten. In weiterer Folge sei es zu einer chemischen Reaktion gekommen, und Chlorgas breitete sich aus, so Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Dreiblmeier. Die örtliche Feuerwehr habe gegen 9 Uhr Verstärkung angefordert, Einsatzkräfte mit Atemschutz und gasdichten Anzügen brachten die Gebinde ins Freie.

Gegen Mittag war der Einsatz beendet und das Hotel wieder freigegeben. Gäste waren nicht in Gefahr, da sich in dem Gebäudetrakt nur Mitarbeiter befunden hätten, so Dreiblmeier. Gäste sind schon wieder willkommen: Laut Online-Buchung kann von Samstag auf Sonntag ein Doppelzimmer für zwei Personen mit Frühstück um 455,80 Euro gebucht werden.