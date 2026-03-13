Alles zu oe24VIP
  oe24.at
  Inland
  Chronik
  Oberösterreich
Wirtschaftsboom durch neue Sicherheitsanforderungen
© Bundesherr OÖ

Neue Märkte

Wirtschaftsboom durch neue Sicherheitsanforderungen

13.03.26, 10:15 | Aktualisiert: 13.03.26, 11:49
Oberösterreich will sich zu einem führenden Standort für Sicherheitstechnologien und -anwendungen entwickeln.  

. "Das Interesse der Wirtschaft- und Industrie aus Oberösterreich für die Veranstaltung 'Symposium Verteidigungsindustrie 2026' auf dem Fliegerhorst in Hörsching ist überwältigend. Das Militärkommando nimmt für das Bundesheer an der Initiative Sicherheitsallianz Oberösterreich teil. Damit ergibt sich ein Schulterschluss von Land, Wirtschaft, Industrie, Forschung und Bundesheer im Sinne der Sicherheit und Verteidigung des Bundeslandes", sagt Brigadier Dieter Muhr, Militärkommandant OÖ. 


Europa steht vor der Aufgabe, seine Sicherheit neu zu denken. „Die geopolitischen Entwicklungen zeigen, dass Europa seine Sicherheit neu gestalten muss. Für Österreich und Oberösterreich als Industriebundesland Nr. 1 bedeutet das, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv in eine neue europäische Sicherheitsarchitektur einzubringen – im Einklang mit unserer Verfassung und unserer Neutralität", sagt LH  Thomas Stelzer (ÖVP). Gerade ein neutrales Land müsse sicherheitsfähig sein und seine Fähigkeiten konsequent weiterentwickeln. Dazu gehöre auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Bundesheer und internationalen Partnern, um den Schutz unserer Bevölkerung und unserer Infrastruktur bestmöglich zu gewährleisten.

Steyr Motors profitiert von Leoparad-Großaufträgen.
© Steyr Motors

Viel EU-Fördergeld

Die EU investiert bis 2030 rund 800 Milliarden Euro in Sicherheit und Verteidigung. Beim Fördercall „Security Technologies & Solutions" wurden 32 Projekte aus OÖ eingereicht.

Die eingereichten Vorhaben decken ein breites Spektrum ab – von Telemedizin und IT‑Sicherheit über Satellitenkommunikation, Materialien und Leichtbau bis hin zu Sensorik, Robotik, automatisierter Mobilität, Datenverarbeitung, Katastrophenvorsorge und intelligenten Systemen. „Oberösterreich soll Technologien nicht nur entwickeln, sondern rasch in die Anwendung bringen. Das schafft Wertschöpfung im Land und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen“, sagt Witschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP). 

Das neue Programm „Roadmap2Defence – Ihr Einstieg in den Defence Markt“ richtet sich an Betriebe, die sich strukturiert auf die Anforderungen des Verteidigungssektors vorbereiten wollen.

