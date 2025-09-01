Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Pkw kracht in Baum und geht in Flammen auf - Lenker tot
© APA/FREIWILLIGE FEUERWEHR GROSSAU

Vollbrand

01.09.25, 08:34
Ein 40-Jähriger ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Bad Vöslau (Bezirk Baden) ums Leben gekommen.  

Der Pkw des Mannes dürfte ungebremst gegen einen am rechten Fahrbahnrand befindlichen Baum geprallt sein, berichtete die Polizei am Montag. Der Wagen geriet in Brand, der Niederösterreicher konnte nur noch tot aus dem Kfz geborgen werden.

Ereignet hatte sich der Crash auf der B212 am Sonntag gegen 12.00 Uhr. Drei Feuerwehren rückten laut Angaben des Bezirkskommandos Baden zur Unfallstelle aus. "Als wir nur kurze Zeit nach Alarmierung vor Ort eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand - mehrere Ersthelfer hatten noch zuvor vergebens versucht, den Lenker aus dem total deformierten Unfallwagen zu befreien und bekämpften mit Feuerlöschern den Brand", sagte der Einsatzleiter Johannes Rauscher in einer Aussendung. Feuerwehrleute gingen in der Folge unter Atemschutz vor und löschten die Flammen, für den Pkw-Lenker kam aber jede Hilfe zu spät.

