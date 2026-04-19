Polin stach bei Streit auf Lebensgefährten ein

Das 26-jährige Opfer öffnete mit blutender Wunde die Türe.

Wien. Bei einem heftigen Streit in einer Wohnung in Penzing soll eine Polin zum Messer gegriffen und auf ihren Freund eingestochen haben.

Mit einer blutenden Wunde am Oberkörper öffnete das Opfer (26) den Polizisten die Türe. In der Wohnung war auch die 31-jährige Freundin. Beide machten einen betrunkenen Eindruck. Die Polin soll mit dem Brotmesser zugestochen haben.

Der 26-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 31-jährige Polin wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Frau wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.