Polizist stoppt Geisterfahrer mit Action-Einlage

Gegen die Fahrtrichtung war ein völlig betrunkener Lkw-Chauffeur Richtung Wien unterwegs - in Schrittgeschwindigkeit! Ein Polizist außer Dienst, der auf der Heimfahrt war, stoppte den Geisterfahrer, indem er über die Beifahrertür in den Lastwagen kletterte - und den Schlüssel zog.

Wien, NÖ. Die Ausgangssituation: Der 67-jährige Pole hinterm Lenkrad seines Schwerfahrzeugs war zuvor auf der Raststation Guntramsdorf (Bezirk Mödling) gewesen, hatte dort offenbar zu viel gebechert und war falsch auf die Richtungsfahrbahn Graz in Fahrtrichtung Wien aufgefahren. Der Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien dagegen war in Richtung Süden unterwegs, als ihm der Sattelzug auf der dritten Fahrspur entgegenkam.

Brummi-Parkplatz der Raststation Guntramsdorf, dahinter die Südautobahn. © YouTube

Da der Fernrfahrer nur sehr langsam unterwegs war, stellte der Polizist sein Auto in einer Pannenbucht ab, zog eine Warnweste an und begab sich mit aller Vorsicht - es war kurz nach 19 Uhr und somit schon dunkel - zum Lkw, um den Lenker zum Anhalten aufzufordern. Nachdem die Fahrertür verschlossen war, gelangte der Beamte über die Beifahrertür in das Fahrzeuginnere. Da der Chauffeur trotz mehrfacher Aufforderung nicht anhielt und verwirrt bzw. schwer beeinträchtigt war, zog der Polizist kurzerhand den Fahrzeugschlüssel ab und brachte so den Geister-Laster zum Stillstand.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte versorgte der Cop den Mann mit Wasser und sprach beruhigend auf ihn ein, da ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden konnte.

Zwei Flaschen Wein intus - 1,8 Promille im Blut

Gegenüber Polizisten der Polizeiinspektion Tribuswinkel gab der Pole an, zwei Flaschen Wein konsumiert zu haben. Einen Alkotest verweigerte der Mann. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Da der 67-Jährige im Bundesgebiet nicht gemeldet ist, wurde zudem eine vorläufige Sicherheitsleistung in Höhe von 2.600 Euro eingehoben. Der Lkw wurde von der Autobahn verbracht und anschließend mit einer Radklammer gesichert. Der 67-Jährige wurde in ein Spital gebracht. Dort wurde eine Alkoholisierung von 1,8 Promille festgestellt.