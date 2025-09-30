Radler (27) nach Crash in Wien in Lebensgefahr

Zu einem schweren Unfall kam es Montagnachmittag in der Großfeldsiedlung in Floridsdorf, als ein Radfahrer mit seinem Bike über einen Zebrastreifen fuhr.

Wien. Nach ersten Erhebungen durch das Verkehrsunfallkommando war eine Autolenkerin die Dopschstraße in Richtung Kürschnergasse und der dortigen U-Bahn-Station Großfeldsieldung gefahren.

Zur selben Zeit radelte ein 27-Jähriger den parallel verlaufenden Gehsteig und bog plötzlich von rechts auf einen dort befindlichen Schutzweg mitten zwischen den Wohnblöcken. Die Türkin hinter dem Lenkrad des Pkw konnte eine Kollision nicht mehr verhindern - angemerkt sei, dass man Biker verpflichtet ist, vor einem Gehsteig (ohne Radstreifen) abzusteigen und das Rad zu schieben, um Vorrang zu haben. Fährt man einfach so drüber, hat man als Radler am Schutzweg Nachrang.

Durch den Aufprall wurde der 27-Jährige schwer verletzt. Der Radfahrer wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und von einem Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.