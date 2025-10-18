Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Verletzter Angeschossener Einbrecher
© Mike Vogl/www.vogl-perspektive.at / Hier wird der angeschossene Ungar abtransportiert.

In Salzburg

Einbrecher mit Kopfschuss getötet: Schütze in U-Haft

18.10.25, 14:43
Teilen

Nach den tödlichen Schüssen eines Hausbesitzers auf einen mutmaßlichen Einbrecher am 31. Juli in der Stadt Salzburg ist über den 66-jährigen Schützen am Samstagvormittag am Landesgericht die U-Haft verhängt worden, wie die "Salzburger Nachrichten" online berichteten. 

Der Mann wurde tags zuvor verhaftet.

"Dringenden Tatverdachts des Mordes" 

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen "dringenden Tatverdachts des Mordes", weil der Einbrecher bei der Schussabgabe bereits auf der Flucht gewesen sein dürfte.

Einbrecher mit Kopfschuss getötet: Schütze in U-Haft
© www.vogl-perspektive.at

"Tatbegehungs- oder Tatausführungsgefahr"  

Die von der Staatsanwaltschaft beantragte U-Haft wurde laut Bericht wegen des Haftgrundes der "Tatbegehungs- oder Tatausführungsgefahr" verhängt. Der Verteidiger des 66-Jährigen, Rechtsanwalt Kurt Jelinek, sagte am Freitag in einer Stellungnahme zur APA, dass sein Mandant unschuldig sei.

Es handle sich um Notwehr 

Es handle sich in diesem Fall um Notwehr oder um eine "irrtümliche Annahme einer Notwehr", so der Advokat, der sich ansonsten nicht näher zum Fall äußern wollte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden