Salzburg International Fine Art Fair
Neue Kunstmesse während der Osterfestspiele Salzburg

13.03.26, 12:21 | Aktualisiert: 13.03.26, 14:50
Erstmals "Salzburg International Fine Art Fair" am Waagplatz von 27. März bis 6. April. 

Szbg. Salzburg hat eine neue Kunstmesse. Nach der Mitte Jänner erfolgten Absage der traditionell während der Osterfestspiele in der Karwoche ausgerichteten "Art & Antique" in der Alten Residenz will nun die "Salzburg International Fine Art Fair" (SIFAF) die Lücke schließen. Wie der Veranstalter am Freitag informierte, werden von 27. März bis 6. April mehr als 20 österreichische und internationale Kunsthändler und Galerien ausstellen. Anders als bisher sei der Eintritt frei.

Ort der Messe ist das Haus Koller am Waagplatz 2 in der Innenstadt, in dem sich auch das derzeit vorübergehend geschlossene K+K-Restaurant befindet. Ausgestellt werden auf fünf Etagen Gemälde, Skulpturen, Fotos, Alte Meister, Österreichisches Biedermeier, Kunst aus Wien um 1900, Kunst von vor und nach 1945, Schmuck, Uhren, Asiatika und Antiquitäten. Wie die Veranstalter betonten, biete die Kunstmesse Sammlerinnen und Sammlern wie Interessierten die Möglichkeit, hochwertige Exponate zu besichtigen und auch zu erwerben. Dank der Osterfestspiele wird auch internationales Klientel in der Stadt erwartet.

