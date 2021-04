Radfahrerin gerät unter Hinterräder eines Lkws – tot

77-jährige Pensionistin geriet beim Linksabbiegen unter die Hinterräder der Zugmaschine – Lastwagenfahrer alkoholisiert.

Salzburg. Eine 77-jährige Radfahrerin, die am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Donnerstag ihren Verletzungen erlegen. Die Pensionistin wollte laut Polizei im Kreuzungsbereich der Ziegeleistraße mit der Landstraße links abbiegen und fuhr offenbar links bei einem Sattelschlepper vorbei, der ebenfalls links abbog. Dabei wurde die Frau mitten auf der Kreuzung von einem Hinterreifen des Lkw erfasst.

Die Radfahrerin stürzte und geriet unter die Hinterräder der Zugmaschine. Die Schwerverletzte wurde vom Roten Kreuz ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Donnerstagfrüh ist die Frau an den Verletzungen gestorben, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Elena Haslinger, der APA. Der türkische Lenker des Sattelzugfahrzeuges war polizeilichen Informationen zufolge alkoholisiert. Ein Alkomat-Test ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Er musste seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel vorläufig abgeben. Am Lkw wurden Radklammern angebracht. Die Radfahrerin soll keinen Helm getragen haben