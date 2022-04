Bologna-Profis besuchten Trainer im Krankenhaus

Der FC Bologna bezwingte Inter Mailand im Spitzenspiel mit 2:1. Die Kicker besuchten daraufhin Trainer Sinisa Mihajilovic, der aktuell wegen Leukämie im Krankenhaus liegt.

Mit seinem 13. Saisontor in der Serie A trug Marko Arnautovic am Mittwochabend gegen seinen Ex-Club Inter Mailand auf entscheidende Weise zu Bolognas 2:1 im Nachtragsspiel gegen den Titelverteidiger bei. Das Siegestor der Hausherren entsprang einem kuriosen Patzer von Inters Schlussmann. Anstatt die Tabellenführung zu übernehmen, liegt Inter vier Runden vor Saisonende nun weiter zwei Zähler hinter Milan.

Die "Gazzetta dello Sport" lobte Arnautovic als "wahren Kämpfer" und gab Österreichs Teamstürmer die beste Note (7,5) unter allen Profis. "Inter verschwendet zu viele Gelegenheiten und der gnadenlose Arnautovic bestraft sie", kommentierte der "Corriere dello Sport" den Kopfball-Treffer des Wieners zum 1:1. Arnautovic verschaffte sich mitten im Zentrum Platz, Inters Defensive hatte das Nachsehen. Eine "Meisterleistung eines Top-Spielers", lobte "Tuttosport". Arnautovic umarmte nach der Partie Bolognas Präsidenten, den US-Unternehmer italienischer Herkunft Joey Saputo, der ihn zu Saisonbeginn verpflichtet hatte.

Rührende Team-Aktion

Bologna widmete den Sieg seinem Trainer Sinisa Mihajlovic, der zurzeit wegen Leukämie im Krankenhaus in Behandlung ist. Am Tag nach dem großen Sieg überraschten die Bologna-Kicker Mihajlovic mit einem Besuch. Auf der Trainerbank saß sein Co-Trainer Miroslav Tanjga. In der Tabelle liegt die Mannschaft aus der Hauptstadt der Region Emilia-Romagna weiter auf dem 13. Platz.

This is Bologna ❤???? https://t.co/wms1a76db6 — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) April 28, 2022

Der in der 88. Minute ausgetauschte Arnautovic hat mit seinen 13 Saisontoren nun eine Marke erreicht, die bisher noch nie ein Österreicher in Italiens Oberhaus geschafft hat. Zuvor stand die Bestmarke bei zwölf Treffern, aufgestellt von Engelbert König 1946/47 für Lazio Rom und Ernst Ocwirk 1956/57 für Sampdoria Genua. Bologna hat insgesamt in dieser Saison nur 39 Tore erzielt, Arnautovic schoss damit genau ein Drittel davon.