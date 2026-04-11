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Kramsach
© ZOOM.Tirol

Mann im Spital

Starker Rauch: Betreutes Wohnheim evakuiert

11.04.26, 10:26
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63-Jähriger wurde ins Spital gebracht  

In der Nacht auf Samstag sind die Bewohner eines Heims in Kramsach (Bezirk Kufstein) wegen starker Rauchentwicklung im Gebäude evakuiert worden. In der Wohnung eines 63-jährigen Österreichers waren Speisen am Herd übergelaufen, der starke Rauch führte zu einem Feuerwehreinsatz. Der Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus Schwaz gebracht.

 

Die Feuerwehr Kramsach durchlüftete das Gebäude. Danach konnten die Bewohner, die im Erdgeschoß warteten, wieder in ihre Räumlichkeiten zurückkehren, teilte die Polizei mit.

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