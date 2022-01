Abgängiger Wanderer nach Monaten tot aufgefunden

Schneeschuhwanderer entdeckte menschliche Knochen in Bachbett.

Haus im Ennstal. Ein 81-jähriger Wanderer aus Haus im Ennstal in der Obersteiermark ist am Montag nach mehr als einem halben Jahr tot aufgefunden worden. Ein Schneeschuhwanderer aus Deutschland hatte Knochen in einem Bachbett nahe der Rossfeldscharte am Hauser Kaibling gefunden und die Polizei informiert. Die Beamten bargen am Dienstag die menschlichen Überreste. Fremdverschulden dürfte auszuschließen sein, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Der 81-jährige Einheimische war am 22. Juni 2021 zu einer Wanderung auf den Hauser Kaibling aufgebrochen, kehrte am Abend aber nicht mehr zurück. Etliche Suchaktionen blieben seither ohne Erfolg. Am Montag schließlich entdeckte der Schneeschuhwanderer durch Zufall in einem sehr steilen und unwegsamen Gelände die menschlichen Knochen, die dem abgängigen 81-Jährigen zugeordnet wurden.