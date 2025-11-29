Alles zu oe24VIP
Attacke auf Burschenschafter: Student blutig niedergeschlagen
© APA

Auch beraubt

Attacke auf Burschenschafter: Student blutig niedergeschlagen

29.11.25, 17:13


Ein 29-jähriger Wiener ist in der Nacht auf Samstag in Leoben am Rande einer Feier einer Burschenschaft von einem Mann niedergeschlagen und beraubt worden. 

Der Täter entriss dem Opfer das Mobiltelefon sowie die Studentenkappe. Der Wiener erlitt blutige Verletzungen im Gesicht, während der Angreifer offenbar in sein eigenes Vereinslokal flüchtete. Die Polizei fand wenig später im Keller dieses Lokals die geraubte Kappe, hieß es am Samstag.

Feier der Burschenschaft  

Gegenüber den Ermittlern gab der 29-Jährige an, dass er zuvor bei einer Feier einer Burschenschaft war und dort von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser habe ihn auf ein Bier in ein nahe gelegenes Vereinslokal eingeladen.

Vor dem Haus attackiert 

Als er dort angekommen sei und an die Tür klopfte, sei er plötzlich noch vor dem Haus attackiert worden. Ein Mann habe ihm ins Gesicht geschlagen. Danach sei er zu Boden gegangen und es sei auf ihn eingetreten worden.

Ins Vereinslokal geflüchtet 

Nachdem ihm das Mobiltelefon und die Kappe entrissen wurden, sei der Unbekannte ins Vereinslokal geflüchtet. Das Opfer alarmierte die Polizei, die wenig später ins besagte Lokal ging. Rund 20 Personen befanden sich dort. Ein Verdächtiger konnte vorerst nicht gefunden werden, doch im Keller befand sich die geraubte Kappe. Das Mobiltelefon wurde nicht entdeckt.

Weitere Ermittlungen werden nun geführt, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

