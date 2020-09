Drei Dealer missbrauchen zugedröhnte Minderjährige

Über fünf Kilo Drogen verkauft: Vier Dealer in Steiermark geschnappt. Drei der Männer sollen auch unter Drogeneinfluss stehende Minderjährige missbraucht haben.

Leibnitz. Vier Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren haben seit Herbst 2019 im südsteirischen Leibnitz über fünf Kilogramm Drogen verkauft. Die Deals waren über soziale Netzwerke angebahnt worden. Das Quartett ist festgenommen worden, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte. Drei der Männer sollen zudem Minderjährige sexuell missbraucht haben, die unter Drogeneinfluss standen.



Drogen in Wert von 62.000 Euro verkauft



Bei den Dealern handelt es sich um einen 22-jährigen türkischen Staatsbürger sowie drei Österreicher im Alter von 20, 22 und 24 Jahren, alle im Bezirk Leibnitz wohnhaft. Die Drogen hatten sie in Graz erworben und dann gewinnbringend an Abnehmer in Leibnitz und Umgebung weiterverkauft. Die Übergaben fanden in Privatwohnungen statt, das Quartett stellte die Suchtmittel nach Bestellung persönlich zu.

Gehandelt worden war mit rund vier Kilogramm Marihuana, über einem Kilogramm Amphetaminen sowie rund 250 Stück Ecstasy-Tabletten im Straßenverkaufswert von rund 62.000 Euro. Drei der Dealer hatten zudem offenbar den berauschten Zustand von minderjährigen Kunden ausgenutzt, um sich an ihnen sexuell zu vergehen. Alle vier wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.