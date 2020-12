Frau stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Feuerwehr konnte wegen Einsturzgefahr noch nicht in Brandruine vordringen.

Bad Aussee. Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Bad Aussee im obersteirischen Salzkammergut ist offenbar eine Frau ums Leben gekommen. Feuerwehrleute entdeckten im Zuge der Löscharbeiten einen Leichnam im Inneren der Brandruine. Die Bergungskräfte konnten wegen Einsturzgefahr noch nicht in die Brandruine vordringen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Klärung der Identität des Todesopfers aufgenommen, wie ein Polizist am Dienstag zur APA sagte.

Nachbarn alarmierten die Feuerwehr

Das Feuer war am Dienstagvormittag in dem bewohnten Haus ausgebrochen. Nachbarn hatten Rauch und Flammen gesehen und über Notruf die Einsatzkräfte verständigt. Fünf Feuerwehren beteiligten sich an den Löscharbeiten. Um in die Ruine vorzudringen, müssen die Reste erst stabilisiert werden. Die Grundlseerstraße (L703) war zwischen Bad Aussee und Grundlsee wegen des Einsatzes für den gesamten Verkehr gesperrt. Dies dürfte noch bis in die Nachmittagsstunden andauern, sagte ein Polizist.