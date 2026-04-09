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Passant stoppt Raser

Teenie (17) raste mit Motorrad durch Innenstadt

09.04.26, 08:53
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Ein 68-jähriger Passant schaffte es den Jugendlichen zu stoppen. 

Ein 17-Jähriger ist Mittwochnachmittag mit einem Motorrad ohne Kennzeichen durch die belebte Innsbrucker Innenstadt gerast. Eine Polizeistreife wollte den Jugendlichen anhalten, weil das Fahrzeug kein Kennzeichen hatte.

Er ergriff jedoch die Flucht und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit unter anderem über den Bozner Platz, die Maria-Theresien-Straße, weiter zur Andreas-Hofer-Straße und den Marktplatz. Am Rennweg wurde er durch einen 68-jährigen Passanten gestoppt.

Der Fahrer mit mongolischer Staatsbürgerschaft musste wegen des Fußgängers abbremsen und wurde anschließend von einer Polizeistreife festgenommen. Er gab keine Auskunft darüber, warum er vor der Polizei geflüchtet war. Der Jugendliche wird angezeigt, berichtete die Polizei.

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