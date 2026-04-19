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Explosion Innsbruck
© Rotes Kreuz

Großeinsatz

Akku explodiert in Wohnung: Ganze Familie im Spital

19.04.26, 09:57
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Paar und zweijährige Tochter mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Spital 

Tirol. In einer Innsbrucker Wohnung ist am Sonntag gegen 4.50 Uhr der Akku eines E-Rollers explodiert und hat einen Brand ausgelöst. Die Wucht der Explosion war so massiv, dass ein Fensterstock der Wohnung im ersten Obergeschoss aus der Fassade gehoben wurde, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage Medienberichte. Die Familie, die dort lebte, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Explosion Innsbruck
© Rotes Kreuz

Der 26 Jahre alte Mann, die 32-jährige Frau, beide aus Somalia, und ihre zweijährige Tochter hatten noch Glück, weil sie nicht in unmittelbarer Nähe des Akkus schliefen.

Explosion Innsbruck
© Rotes Kreuz

Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand und transportierte den Akku ab. Die Wohnung wurde massiv beschädigt.

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