Ein Streit mit seinem 18-jährigen Sohn endete für einen Türken (62) in Wörgl im Spital.

Ein 18-jähriger Türke ist Donnerstagnachmittag in Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) vor einer Wohnungstür auf seinen 62-jährigen Vater zugerannt und hat mit einem Küchenmesser in dessen linken Oberschenkel gestochen. Der Mann wurde dabei verletzt und musste anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Zuvor hatten Polizisten und der Vater nach einem Streit noch mehrmals vergeblich versucht, den Sohn zum Öffnen der Tür zu bewegen.

Der 18-Jährige wurde von den Beamten festgenommen. Ihn erwartete eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Der Tat war ein Streit zwischen Vater und Sohn in der gemeinsamen Wohnung vorausgegangen. Dabei bedrohte der Jugendliche den 62-jährigen Türken. Schließlich schaltete der Vater die Exekutive ein, wie es zur APA hieß.