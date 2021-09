In Tirol ist ein 10-jähiger auf einem Schutzweg angefahren worden.

Ein zehnjähriger Bub ist Mittwochfrüh in Kirchbichl in Tirol (Bezirk Kufstein) auf einem Schutzweg vom Pkw einer 34-jährigen Deutschen erfasst worden. Wie die Polizei berichtete, wurde der Schüler zunächst auf die Motorhaube des Pkw und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Der Zehnjährige wurde mit Verletzungen von der Rettung in das Krankenhaus eingeliefert.